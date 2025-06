STRIPÁČE A HAMPEJZY

Teď už víte, kdo jsem. Daniel Flasza aka DirtyDeeen. Ten špinavej zmrd, co se s tim nesere. A rovnou se chci předem omluvit svojí sexy korektorce Mileně. Nebude to mít vůbec easy. Tohle bude jazyková džungle. Tim myslim, že ty slova pořádně rozhejbu, rozsekám, přeskládám, slepim a budu je všelijak prznit. Lidi kvůli tomu maj vždycky plnou hubu keců, ale koho kurva zajímá, co si kdo myslí o mojí knize? Shut the fuck up. Jestli se to někomu nelíbí, tak si může jít číst třeba Třeštíkovou nebo Viewegha – jako buzna. Moje psaní je jako intimní povídání, u kterýho buď chcete bejt, nebo ne. Buď vás to baví, nebo ne.