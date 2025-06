Pět českých zpráv

Ekologický spolek Děti Země uspěl s další žalobou proti zvyšování hladiny přehrady Nové Mlýny na řece Dyji. Brněnský krajský soud zrušil lednové rozhodnutí ministerstva zemědělství, které mělo v plánu hladinu prostřední ze tří nádrží zvednout o 35 centimetrů. Povodí Moravy usiluje o zvyšování hladiny Nových Mlýnů už roky, pomohlo by to zemědělským závlahám. Ekologové však upozorňují, že by vyšší hladina ohrozila ptáky a další živočichy žijící na březích přehrady.