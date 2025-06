Letní vedra u mnohých výrazně mění plány na dovolenou. Týká se to i vás? A kam letos vyrazíte?

Tomáš Tureček šéfredaktor National Geographic šéfredaktor National Geographic

Nebude se to příliš lišit od předchozích let, ať už je vedro či ne. Kouzlo pěších výprav po naší krásné zemi je mocné lákadlo, musím říct, že jsem tomuto způsobu cestování propadl. Vloni to byla cesta údolím Lužnice, kde je první certifikovaná stezka pro pěší u nás, letos to bude dokončení cesty z Prahy do Ostravy. Prozatímní cíl byl na Bouzově, z pražského domova asi 280 kilometrů, ještě zbývá dalších 140, celkově takový „pochoďák“ zabere dva týdny. To časové měřítko mi přijde neuvěřitelné – pokud by se člověk chtěl vypravit na návštěvu rodiny, a neměl jinou možnost než pěší cestu, zabralo by mu to prakticky celý měsíc! Když máme vlaky, auta a dálnice, je to otázka necelého dne. Takže je to docela poučné. A navíc k planetě ohleduplné.