KOVBOJOVÉ NA MOŘI

Vyrážím do Norska, cestou jsem nabral Honzu „Mokrouše“, co se známe ze skautu. Auto, ten starej pick-up, úplně naložený. Dokonce jsem si musel svařit takovou velkou zahrádku na střechu, kam jsem usadil dvě nové nerezové nádrže na pitnou vodu do Anny, každá na pět set litrů. Auto vypadalo jako nějakej obytňák. Když jsem vyjel, myslel jsem, že se v první zatáčce překlopím nebo se mi pod tou tíhou utrhnou kola.