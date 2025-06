KDO CHCE S VLKY BÝTI

„Tančírna v Račím údolí, německy Georgs-Halle“ stojí na ceduli a potom následuje krátký text v češtině, polštině, němčině a angličtině popisující historii tohoto zapomenutého místa. Po straně je ještě barevný obrázek překreslený ze staré pohlednice. Helena to ví, protože anglickou verzi překládala. Už roky tohle místo pohlcuje jen les a křoviska. A nevypadá to, že by se mělo něco změnit. Willkommenn in Krebsgrund! Těsně předtím, než Helena odvrátí pohled, se jí zdá, že se ve stínu podél boční zdi Tančírny mihlo cosi bílého. Jakási světlá šmouha, ale hned je zase pryč. Helena se ještě chvíli dívá tím směrem, ale už se to nevrátí.