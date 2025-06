CYKLISTOVY MOTIVACE

Málokdo z nás je ten typ cyklisty, kterému stačí sledování ujetých kilometrů či našlapaných wattů ke štěstí. Obléknout se, vyndat kolo ze sklepa a vyrazit ven obvykle vyžaduje nějakou větší vnitřní motivaci než jen to, že by to chtělo udělat něco pro zdraví anebo dojet na nákup. Jistě, většina lidí jezdí, protože je to zkrátka možnost delšího a zábavnějšího výletu než jen šlapání pěšky. Ale chcete-li jezdit častěji, pravidelně a déle, obvykle si bez nějaké přidané hodnoty nevystačíte. Každému přitom vyhovuje něco jiného – někdo se chystá na závody, druhý chce najet tolik a tolik kilometrů za rok… Já osobně našel motivací hned několik! A tady jsou.