Seriál týdne: Moloch může dostat důležité téma k publiku, jež by před ním jinak zavíralo oči

Skutečnost je patřičně prohnaná žánrovými vzorci. Autoři našli inspiraci v severských krimi či amerických dramatech, vše je tudíž akčnější a seriál tak vypadá světově. Dynamická režie a působivá kamera pomáhají překlenout klišé ve scénáři. Ta jdou na vrub hlavně časové tísni. Do tří dílů série vměstnává, co by si zasloužilo podstatně větší plochu a dalo by se tak jít do většího detailu i psychologie. I tak ale Moloch záslužně mění novinové titulky a politické kauzy v zábavu, která může dostat důležité téma k publiku, jež by před ním třeba raději zavíralo oči.