Proč šéfové průmyslu mlčky přihlížejí Trumpově ničení

Za starých časů se generální ředitelé amerických firem nebáli kritizovat vládní politiku a jejich výtky jsme důvěrně znali. Bývalý generální ředitel společnosti Verizon Communications Inc. Ivan Seidenberg se nechal slyšet, že „tím, jak vláda zasahuje prakticky do všech sektorů hospodářského života, vnáší na trh nejistotu“. John Chambers, tehdejší generální ředitel společnosti Cisco Systems Inc., souhlasil: Byznys nemá nejistotu rád.“