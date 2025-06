Filip Topol zbavený odéru rozervance

Poetika lídra skupiny Psí vojáci, který by se právě 12. června dožil 60 let, jako by patřila všem – a její výklad založený na expresivně osobním a romantickém prožitku přetrvává i po jeho smrti. Nově vydané knihy z nakladatelství Revolver Revue, tedy výbor textů Zubama po skle a chronologický přehled Topolova života Filip Topol (99 727 znaků včetně mezer), však tento pohled napojený na dobovost devadesátých let zkomplikovaly. Především z první z nich Topol vychází jako mystifikační a hravý autor, kterého veřejnost příliš nezná a jehož literární dílo by se mělo otevřít novým interpretacím.