Album týdne: Výroční kompilace, která nedělá rozdíl mezi současnou českou a slovenskou scénou

Přestože jde o výroční projekt, hudebně se nejedná o bilanci uplynulých let, ale mnohem více o zachycení okamžiku a stavu, v němž se zdejší scény nacházejí. Během doby své existence se Full Moon sympaticky vyprofiloval v časopis, který na lokální produkci nepohlíží chladně kriticky a s odstupem, ale naopak vidí svoji roli v budování a posilování komunit kolem hudebního dění. Časopis je tak vrostlý do celého ekosystému koncertů, kapel, klubů, festivalů a lidí kolem nich. A čím je Full Moon jako časopis, se následně promítá do dramaturgie kompilace.