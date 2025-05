Výstava týdne: Na obrazech Hynka Martince se lesknou citrony a hoří cybertrucky

Martinec si je dobře vědom, že i jeho obor začíná významně ovlivňovat umělá inteligence. Jeho malby vznikají vzhledem ke své náročnosti i několik měsíců. Jenže pokud dnes máte dostatek technologických prostředků, můžete něco takového vytvořit i během pár hodin: pokud vám tedy nevadí, že to za vás udělá stroj. Úplně stejné je to s náměty. Pokud tak jako Martinec rád ve svých dílech citujete staré mistry, nemusíte už inspiraci pro své kompozice hledat v galeriích a knihách, AI to udělá za vás. A teď to udělala v několika příkladech i za Martince, který její inspirační předlohy následně přenesl na plátna.