Co nám přinesl případ Murín

Tentokrát netradičně trochu osobněji. V polovině května probíhal v Praze festival Svět knihy. Z čistě subjektivního pohledu to byl jeden z nejzajímavějších ročníků, které jsem navštívil. Výborný program, atmosféra, z lidí jako by byl patrný ještě větší hlad po literatuře. Možná, že ve stále silnějším digitálním prostředí jsou papírové knihy svět, který si někteří lidé chtějí pěstovat. Jako o to větší kontrast k této atmosféře působilo vystoupení šéfa Slovenského literárního centra Gustáva Murína, kterého nedávno po plošných čistkách v kulturních institucích do funkce jmenovala ministryně kultury Martina Šimkovičová.