Film týdne: Záblesky naděje vyprávějí o ženských snech a iluzích v současné Bombaji

Jako přízrak v polosnění působí indická Bombaj v úvodu snímku Záblesky naděje, který po loňském uvedení v Cannes – odkud si odvezl Cenu poroty a kde nyní jeho režisérka Payal Kapadia rozhoduje o nových vítězích – dorazí příští týden i do českých kin. Hektické velkoměsto do sebe vstřebává další a další příchozí, kteří chtějí v jeho anonymitě najít něco, co (jak mají pocit) jinde najít nejde. Ale možná je to jen iluzivní přání vyslané do mraků nad městem, jako do něj posílá svému milému polibky jedna ze tří hrdinek.