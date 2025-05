Pět českých zpráv

Soud poslal na tři měsíce do vězení starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Na návrh státního zástupce mu změnil podmíněný trest na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době – po odsouzení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele – opakovaně dopouštěl přestupků. Rozhodnutí není pravomocné, politik proti němu podal stížnost. Na konečný verdikt chce počkat i jeho strana ODS. Pokud by soud odsouzení potvrdil, hrozil by Novotnému zánik zastupitelského mandátu a starostenství.