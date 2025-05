Koncerty a festivaly - Tipy na nejzajímavější kulturní akce v létě

Italský klavírista a skladatel Ludovico Einaudi, autor soundtracků k filmům jako Nedotknutelní, Samba nebo Země nomádů, přidává po prvním vyprodaném termínu druhý pražský koncert, který se uskuteční 28. května. Einaudi v rámci turné představuje své nové album pojmenované The Summer Portraits. Nahrávka se třinácti skladbami nostalgicky čerpá ze vzpomínek vyvolaných sluncem, létem, prázdninami s rodinou i nedávným návratem do Turína, města, kde strávil dětství. S posilou doprovodných hudebníků se tu Einaudi stylově vrací k albu In a Time Lapse z roku 2013 a nabízí bohatší zvukovou paletu než na nedávných čistě klavírních deskách.