Ochranu křivoklátského unikátu dusí obstrukce ANO

Zbyl tedy záměr na ustavení Křivoklátska, který se jevil jednoznačně. Odborníci se shodnou, že tamní lesy jsou unikátem, který je třeba chránit nejpřísněji, jak to jde. Situaci usnadňuje i to, že téměř veškerá půda patří státu a že na území zvažovaného parku leží jen jedna obec – Karlova Ves. Navíc stát během několikaletého procesu vyhlašování reagoval na odpor místních a z návrhu parku vyjmul nejen Karlovu Ves, ale i několik samot. Jejich majitelé by tedy při stavebních aktivitách nepodléhali správě národního parku.