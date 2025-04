Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Teploty dosáhly 27 stupňů Celsia a Český hydrometeorologický ústav vyhlásil středu pašijového týdne za letošní první letní den. Zdražila vejce. Česko v historicky převratném kroku ukončilo odběr ruské ropy. Zemřel Jaromír Štětina. Ovzduší dožluta zabarvil saharský prach. Je to skvělé, prognóza byla, že nebude mít ani nos, že v podstatě může umřít, a když mu potom sundali obvazy, řekli mi, že to pro mě bude šok; šok to byl, ale příjemný, říkala jsem si, že to ani není možné, jak krásný kluk to je a je to pořád on, řekla médiím šťastná matka, jejíž syn utrpěl počátkem roku při požáru rodinné chaty popáleniny na 50 procentech těla včetně obličeje, a lékaři Fakultní nemocnice Brno právě ukončili úspěšnou léčbu. Prezident Petr Pavel stejně jako většina evropských státníků odsoudil ruský útok balistickými raketami na centrum ukrajinského města Sumy, při kterém zahynulo nejméně 34 lidí včetně dvou dětí. S vysvětlením, že si Ukrajinci „neměli začínat s válkou proti dvacetkrát většímu nepříteli a jen tak doufat, že jim lidé dají nějaké střely“, odmítl americký prezident Donald Trump prodat Ukrajině deset systémů protivzdušné obrany Patriot. Občas si čtu diskuse u vás v Česku a názory některých vašich politiků a nestačím se divit: jako kdyby vaše země nebyla po ruské okupaci jedna- dvacet let škrcena a dušena rakovinou, která sžírá svobodné myšlení a demokratické smýšlení... Každopádně v úvahách o obraně nepočítejte s účastí USA – v Bílém domě nyní sedí člověk, který si s tím v Kremlu nezadá, varoval v rozhovoru pro Novinky.cz české čtenáře před lhostejností k osudu Ukrajiny tamní bojovník a vojenský kaplan Michajlo Arsenovič. Defilé kapitánů a lodníků u přístavu v Brně-Bystrci zahájilo 79. plavební sezonu na Brněnské přehradě. Zlevnil benzin. „Svou vizualitou a provedením vnášejí do tohoto tématu lehkost a hravost, ale zároveň jsou stále kontejnerem na lidské ostatky, a proto na smrt upomínají a nesou s sebou zároveň memento, apel, protože každá urna reprezentuje lidskou neřest,“ glosoval kurátor Michal Jalůvka nově otevřenou výstavu keramických pohřebních uren výtvarníka Dominika Adamce v pražské Karpuchina Gallery. Na Vysočině začalo sázení brambor. Po zápase je naším cílem co nejrychlejší vyklizení haly, v tomto případě se však postupovalo zbytečně striktně, což nás mrzí a už jsme sjednali nápravu, reagoval manažer komunikace českobudějovického hokeje Jan Kuklík na to, že těsně před koncem zápasu Česko–Finsko na hokejovém šampionátu žen zamkli pořadatelé všechny toalety na stadionu a v zájmu rychlého odchodu fanoušků nedovolili jejich použití ani trpícím starším ženám nebo matkám s malými dětmi. V pražských Jinonicích byla otevřena nová záchranná stanice pro zraněná divoká zvířata nebo opuštěná mláďata. Dalekohled Jamese Webba poslal na Zem data z průzkumu atmosféry na planetě K2-18b a vědci v nich objevili známky molekul, které na Zemi produkují pouze živé organismy. Toto je zatím nejsilnější důkaz, že tam venku možná existuje život, citovala i zdejší média slova, kterými údaje z Webbova dalekohledu komentoval vedoucí výzkumný pracovník Astronomického institutu Cambridgeské univerzity Nikku Madhusudhan. Kvůli středně silné geomagnetické bouři plála nad Českem jednu noc pouhým okem viditelná polární záře.