SOCDEM zahodila své tradice i hrdost. Babiš její konec jen urychlil

A opustil jsem ji s těžkým srdcem, protože s českou sociální demokracií, nejprve s tou exilovou, po listopadu s tou domácí jsem spojen 47 let. S tím, kam se SOCDEM v posledních měsících posunula, však nemohu souhlasit. První důvod mého odchodu je, že aby se do sněmovny dostalo pár lidí z partajního vedení, jsou ochotni vyjednávat vlastně s kýmkoli. Zahodit všechny tradice, zahodit hrdost, zahodit historii sociální demokracie a vyjednávat s proruskými, protizápadními, nereformovanými komunisty, se kterými nemluví ani západoevropští komunisté a kteří tu spolupracují s krajní pravicí na kandidátkách Stačilo!. A bohužel, Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek zahodili celou hrdost a čest, jak osobní, tak i své strany, a jdou s takovými lidmi vyjednávat. Jana Maláčová přitom argumentovala Novou lidovou frontou coby spojením levicových sil, které před nějakým časem vzniklo ve Francii. Ano, ve francouzské Nové lidové frontě jsou komunisté, je tam Mélenchon jako úplně krajní levice, jsou tam socialisté. Ale nikdy by nespolupracovali s krajní pravicí, to znamená s Le Pen. Naopak se vůči ní vymezují. A čeští komunisté s krajní pravicí spolupracují pod jednou značkou.