Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Havárie vojenského auta zastavila provoz na dálnici D1 u Měřína. Oteplilo se. Americký prezident Donald Trump oznámil, že o 90 dnů odkládá obchodní válku, kterou předtím vyhlásil uvalením obrovských cel na všechny země světa mimo Ruska; Evropská unie v reakci na Trumpovo couvnutí odložila o stejných 90 dnů svoji připravenou odpověď na americký útok. Vzali jsme oznámení prezidenta Trumpa na vědomí a chceme dát vyjednávání ještě šanci. Pokud jednání nebudou uspokojivá, naše protiopatření začnou platit, řekla k věci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Senátoři schválili novelu zákona zvyšující poplatky za veřejnoprávní televizi ze 135 na 150 a za veřejnoprávní rozhlas ze 45 na 55 korun měsíčně. Prezident Petr Pavel navštívil Ghanu a Mauritánii. Policisté vyhlásili pátrání po zatím neznámém mládenci, kterého ráno v centru Mimoně prosila o pomoc ležící osmdesátiletá žena se zlomenou rukou a rozbitou hlavou po pádu na venkovním schodišti, a on ji místo pomoci okradl o kabelku s peněženkou a telefonem; žena se pak centrem města plazila ke svému bytu, až se jí nakonec ujali dva náhodní kolemjdoucí a přivolali sanitku. Pohotovost, odvaha, odpovědnost, popsal šéf děčínské policie Tomáš Kolbaba hlavní vlastnosti studenta šluknovské střední školy lesnické Viléma Chmelíka, který se nedávno stal ve Šluknově svědkem komplikované autonehody a s velkou rozvahou řídil až do příjezdu policie nahromaděný příhraniční provoz, za což mu teď policejní náčelník přijel do školy osobně poděkovat. Uplynulo 115 let od prvního vzletu prvního českého pilota a inženýra Jana Kašpara. Letošní Cenu Františka Kriegla udělovanou Nadací Charty 77 za občanskou statečnost získala romská aktivistka a sociální pracovnice Elena Gorolová za osobní i profesní přínos v boji o odškodnění obětí zdejších protiprávních a tajných sterilizací, kterým tady byly v letech 1966–2010 během běžných gynekologických prohlídek či operací vystaveny odhadem tisíce žen především romského původu. Jsem znám jako rozhodný odpůrce podpory Ukrajiny, ale když jsem teď navštívil Kyjev, viděl Buču a ta zvěrstva, která se stala, zabité a popravené – mé srdce jako srdce potomka Božího se otevírá a dává najevo, že jsem se mýlil. Moc kříže nás učí mít pokorné srdce a říct: Mýlil jsem se, citovala i zdejší média slova pronesená při odjezdu z návštěvy Ukrajiny americkým pastorem – a údajně „duchovním poradcem“ prezidenta Trumpa – Markem Burnsem, který po zážitcích a obrazech spatřených na své cestě nazval ruského vůdce Vladimira Putina „čirým zlem“ a vyzval americké konzervativce, aby si „nenechávali vymývat mozek falešnými zprávami o Ukrajině“. Záchranáři ošetřili a zpět do volné přírody vypustili jestřába, který – zřejmě během lovu oklamaný odrazem světla – narazil plnou silou do okna rodinného domu v Albrechticích nad Vltavou a utrpěl silný otřes mozku. „Upozorňujeme všechny, že na Horní Bečvě můžete narazit na medvěda, nechceme šířit žádné poplašné zprávy, ale jen upozornit, že praskání větví v lese nemusí být jen dílo vegetariánské zvěře,“ napsala na svém webu radnice Horní Bečvy poté, co na nedalekém hřebeni vsetínských Beskyd proběhl po lesní cestě jen osm metrů od hrůzou strnulého dřevorubce hnědý medvěd. Počet obyvatel Česka loni vzrostl o devět tisíc lidí na 10 910 000. Vláda schválila povýšení náčelníka generálního štábu Karla Řehky do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála.