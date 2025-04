Chvála důchodu

Po kávě se začínám strojit do dlouhých cyklistických kalhot s dvojitou vycpávkou na hýžďových partiích a zateplené cyklistické bundy. Vyjíždím letos teprve podruhé a ze zkušenosti minulých sezon vím, že sedací část přestává bolet až po nějakých pěti stech kilometrech. Nasedám na horské kolo, sjíždím do Manušic a poté na cyklostezku Varhany, vybudovanou na bývalých železničních kolejích. Trasa stále stoupá, ale jen mírně, železnice měla přísná pravidla o maximálním sklonu. Už týden je jasno s nadprůměrnými teplotami vzhledem k tomu, že je teprve polovina března. Na loukách se povalují poslední zbytky sněhu, břízy se barví dofialova a ptáci se rozpomínají na své popěvky. Těším se, až se tráva zazelená a žlutě vykvetou pampelišky. Zatím luka působí poněkud šedivě. Blížím se k Novému Oldřichovu, nevnímám okolí a supím pořád do kopce. Přejíždím hlavní silnici, dostávám se k oploceným pastvinám, odkud na mě udiveně hledí stádo krav. Tuto partii mám asi nejradši, stoupání zvolňuje, dá se přehodit na těžší převody a k nejvyššímu bodu trasy je to již jen kousek. Bodem zlomu je čedičová Panská skála. Dnes tu nešplhají žádní návštěvníci, což je vzácná chvíle, v létě tu bývá víc turistů než čediče. Pokračuji úvozovou silnicí na Polevsko. Zastavuji u sjezdovky, kde vlek obsluhuje kolega důchodce a zdálky na mě volá: