Šek na svobodu

Je na taxi, kam jít, co jíst, a když už se na to Monique cítí, pak také na pronájem domku a náklady pro první měsíce samostatného života. A nebyl by to Louis, kdyby se tímto účtem za svobodu nezabýval a nepřešel v této části od osobního příběhu k esejistickému psaní. Může se zdát, že citacemi předních intelektuálů popírá nízkoprahovost svých próz, ale způsob, jakým to činí, je naopak vrací do hry. Tezi Virginie Woolf ze slavné přednášky Vlastní pokoj, že ženy potřebují svou místnost a 500 liber renty, aby mohly psát, rozšiřuje na ženy se zkušeností s domácím násilím, a nakonec na lidi obecně. „Nebo, abych to řekl explicitněji, a tedy natvrdo: kolik lidí, kolik žen by změnilo život, pokud by na to dostali šek?“ ptá se. Je si vědom, že pro útěk je třeba naplnit i další podmínky, ale ta finanční se v kapitalismu stává tou z nejdůležitějších.