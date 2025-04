Nebude mír, dokud Beneš neskončí v pekle

Naléhavě se ve mně ozývala otázka, kterou si dnes začínají klást mnozí – může nastat kolaps demokracie i ve Spojených státech? Nejde mi o přímé srovnávání třicátých let s dneškem, spíše o přemýšlení o hranici, za kterou není návratu. V Americe nepochybně dochází k destrukci pilířů, na nichž demokracie stojí. V časopisu The New Yorker už rozebírají, že volby v roce 2026 nemusí být plně demokratické.