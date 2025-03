Pohled do hrobu

Byla to bolestivá kniha pro autorku, která se propracovávala stovkami stran archivních materiálů, vzpomínek a reportů o zmizelých a umučených, o brutalitě bezpečnostních složek a neochotě systému vyslyšet přání občanů. A byla zraňující i pro čtenáře: jihokorejská společnost se své temné minulosti začala otevírat až v devadesátých letech s nástupem civilních vlád, takže beletrizované zpracování traumat bylo tnutím do živého. Čtenáři psali Han Kang o bolesti, kterou zažívali při čtení. Sama spisovatelka se při jejím psaní nořila do „těch nejtemnějších stránek lidství, cítila jsem, že se zbytky mé už tak dlouho narušené víry v člověka rozpadají úplně“.