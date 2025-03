Schůzka k zahraniční politice – kde má Babiš pravdu a kde se mýlí

Náš reportér František Trojan se opakovaně ptal koaličních politiků, proč s opozicí nejednají častěji, a ti mu odpovídali, že to přece nemá smysl. Babiš ze všeho udělá aféru, vyhrocuje situaci a nechce se domluvit. To je nepochybně pravda, ale ten, kdo vládne, má větší odpovědnost, a tudíž musí být iniciativní. Dnešní nabídka ke společnému jednání by zněla důvěryhodněji, kdyby byla opakovaná.