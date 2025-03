Chaos, který nemá konce

Komiksová povídka Plod, jež otevírá svazek Traum 1999 a je zasazená do klíčového roku českých dějin, začíná jako trailer k body horroru. A to, co její autor Tomáš Motal spustí v dalších panelech, se dá bez předchozích zkušeností těžko předpokládat: připomíná to zběsilý nezávislý film, kde dojde jen na temné scénáře. Příběh z ponurého lynchovského světa plného násilí, nechutností i úchylnosti. Vše se řítí do záhuby a důvěře v lidstvo se lze jen vysmát.