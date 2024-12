V dílně na zákopové svíčky

Probouzíme se neochotně, nastřádaná únava by nás byla schopná udržet v posteli klidně až do oběda. Dílna ale nepočká! Sbíráme hračky do dětského koutku, červené čepice, díky nimž nás každý snadno najde, i plechovky donesené kolegy a sousedy a s krajícem chleba v rukou vyrážíme k autu. Naštěstí to máme do Holešovic přes Vltavu jen kousek – jedeme pozdě a některé naše ukrajinské dobrovolnice jsou opravdu dochvilné.