Očekávané události roku 2025

K nejočekávanějším seriálům nadcházejícího roku patří Stranger Things. Pátá řada sci-fi dramatu o partě teenagerů, kteří se potýkají se zlem z tajemné dimenze existující pod ospalým americkým městečkem Hawkins, příběh uzavře. Netflix drží informace o díle dua Matt a Ross Dufferovi v tajnosti a dávkuje je pozvolna, aby udržoval zvědavost na maximu. V listopadu oznámil názvy všech dílů a nastartoval tak vlnu spekulací, kam by se vyprávění zasazené do osmdesátých let mohlo vyvíjet a jak jeho hrdinové a hrdinky skončí. V tajnosti drží zatím i přesné datum premiéry.

