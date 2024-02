Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Vydatné deště a tající sníh zlepšily stav tuzemských podzemních vod. Skončila epidemie chřipky. Exploze podomácku vyrobeného výbušného systému ukrytého v papírové krabičce a pohozeného před činžovním domem v Horšovském Týně zranila muže, který ji chtěl odstrčit nohou z chodníku při návratu z práce. Vykvetly olše. Média přinesla zprávu, že ruské jednotky zahájily rozsáhlou útočnou operaci s cílem zabrat další kus východní Ukrajiny. Řeknu něco, co se řadě lidí asi nebude líbit: tohle je existenciální konflikt dvou civilizací, dvou hodnotových systémů, které spolu nemohou existovat; je to buď oni, nebo my, je to o tom, porazit systém, který není humánní, který je nenávistný, který nás chce zlikvidovat. Takže Rusko se musí porazit, řekl v rozhlasové diskusi o podstatě ukrajinské války diplomat David Stulík. Česko bude nuceno uvažovat o nějaké formě povinné vojenské služby, řekl ve veřejnoprávním rozhlase náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle něhož má naše armáda za stávající krizové mezinárodní situace nedostatečný početní stav a nedaří se jí přilákat do svých řad dostatek zájemců o profesionální službu. Vypršel termín pro podání přihlášky na střední školu. Díky teplému počasí a rostoucím cenám spotřebovali Češi loni nejméně elektřiny za posledních čtrnáct let, spočítala statistika. Agentury přinesly zprávu, že Německo legalizovalo marihuanu. Na zástavu srdce zemřel Luboš Drožď známý jako Čaroděj OZ. Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě prezidenta Angoly Joãoa Lourença. Bude pak vypadat skoro jako pařížský park, popsaly tuzemské sdělovací prostředky, jak bude vypadat pražské náměstí Jiřího z Poděbrad na konci právě započaté rekonstrukce. Stávka leteckého personálu v Německu způsobila odvolání tamních letů na linkách do Česka. Kvůli náhlé smrti – všeobecně považované za Kremlem nařízenou vraždu – předáka ruské opozice Alexeje Navalného (47) v trestanecké kolonii na Sibiři si ministr zahraničních věcí Jan Lipavský předvolal ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského k vysvětlení jak politikova skonu, tak toho, proč ruský režim odmítá vydat tělo rodině zesnulého. S Navalného smrtí Rusové překročili symbolický Rubikon a nikdo by dnes neměl při jednání s Moskvou předpokládat, že Navalného „krásné Rusko budoucnosti“ se rýsuje na obzoru. Nerýsuje, citovala média britského historika ruského původu Sergeye Radchenka, podle něhož ruský režim míří po vraždě Navalného do čím dál temnějších vod, přičemž „poddajná a otrocká“ ruská společnost Putina většinově miluje a „umožňuje jeho tyranii, protože je jí všechno jedno“. V lednovém měření voličské obliby agenturou Median ztratilo vítězné hnutí ANO meziměsíčně 3,5 procenta elektorátu, který od něj podle analytiků začal přecházet zpět ke komunistům. Jde o to nejdivočejší místo ve známém vesmíru, charakterizoval astronom Christian Wolf pro média prostředí kolem čerstvě definovaného kvasaru J0529-4351, který coby „nejjasnější objekt v celém kosmu“ září oslnivěji než 500 bilionů našich Sluncí a jehož supermasivní černá díra ve středu tělesa dokáže za dobu odpovídající jednomu pozemskému dni „pozřít jedno Slunce“. Z dvacetimetrové rozhledny Doubravka v přírodním parku na pražském Černém Mostě spadl na zem mladý muž a záchranáři ho s těžkými zraněními přepravili do nemocnice. X [email protected]