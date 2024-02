Nevíme, jak to dopadne, ale je to velké. Novým vyzývatelem Viktora Orbána jsou maďarští influenceři

Za poslední tři týdny přišlo Maďarsko – respektive vládnoucí státostrana Fidesz a její šéf a premiér Viktor Orbán – o své dvě nejvýraznější političky. Během několika dní odstoupila prezidentka Katalin Novák i Judit Varga, bývalá ministryně spravedlnosti, která vedla stranu do evropských voleb. Smetlo je odhalení nezávislých novinářů o prezidentské milosti pro muže, který kryl zneužívání dětí v dětském domově. Orbán není zvyklý přicházet o své lidi kvůli hněvu a požadavkům veřejnosti. O jejich osudu zpravidla rozhoduje sám. Teď se jeho strana brání, proti její moci protestuje stotisícový dav na budapešťském náměstí Hrdinů, samotní voliči Fideszu jsou znechucení a znalci říkají, že za posledních čtrnáct let, co zemi pevnou rukou vládnou, nikdy nebyly maďarské politické elity v takové panice. „Je jasné, že už teď hledá Orbán prostor, kudy zase vyrazí do útoku,“ říká András Bíró-Nagy, přední maďarský analytik a politolog. „Zatím ale nemá věci pod kontrolou. Rozhodne to, co o celém skandálu ještě vyplave na povrch.“

Co jste se za poslední tři týdny dozvěděl nového o tom, jak se ve vaší zemi vládne?