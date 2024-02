Loučení se sněhem

Rok co rok je to stejné. Na sníh se těším úplně stejně, jako když mi bylo pět. A kdo má k zimě vztah, zřejmě tomu rozumí. Pozorování staršího bratra zpoza okna vytopené světnice u babičky v Beskydech, kterak lopatou důmyslně buduje sněžné iglú. Závěje sněhu sahající nad mou dětskou hlavu. Nekonečné hodiny sáňkování s tlupou sestřenic a bratranců. Nezapomenutelné lyžařské výcviky. Sledování sněhového zpravodajství, jako by to bylo sportovní utkání – tedy s přáním, aby měla Lysá hora opět nejvíce sněhu v republice.

A později skialpinistické túry po českých i nejvyšších evropských horách. Věřím, že kdo zažil euforii z jízdy neporušeným čerstvým prašanem v tichu opuštěných velehor, bude souhlasit, že to patří k tomu nejkrásnějšímu, co můžete na naší planetě zažít.