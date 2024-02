Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Navzdory silnému větru pokračovalo jarní počasí s teplotami kolem deseti stupňů Celsia nad nulou. Letošní leden byl vyhlášen absolutně nejteplejším lednem za celou historii meteorologického měření. Česká měna oslabila na 25 korun za jedno euro. Spolek Skupina D sbírající pod záštitou vojenských odborníků peníze na zbraně pro Ukrajinu ohlásil, že se za jeden měsíc po startu sbírky sešlo na jeho kontě už 50 milionů korun, za které byly nakoupeny a odeslány drony podle požadavku ukrajinských partnerů. Jsem rád, že mě vybrali. Že mohu někomu zachránit život, řekl médiím opavský občan Petr Hrubý poté, co si ve speciálním odběrném místě v Plzni nechal odebrat krvetvorné buňky a stal se tisícím člověkem zapsaným v Českém národním registru dárců kostní dřeně. Nezaměstnanost vystoupala z prosincových 3,7 na současná čtyři procenta. Vrtulník rakouské horské služby zachránil dvojici českých horolezců, které při pokusu o zlezení nejvyšší rakouské hory Grossglockner zranil v nadmořské výšce 3200 metrů padající kámen – kvůli nepřízni počasí se k nim záchranáři dostali až s dvoudenní prodlevou. Počty nemocných chřipkou a dalšími akutními infekcemi stouply za týden o více než pětinu na 1750 případů na 100 000 obyvatel a Státní zdravotní ústav situaci označil za epidemii. Po objevu několika případů ptačí chřipky bylo plynem usmrceno všech 70 tisíc slepic a kohoutů velkochovu Mach Drůbež u Chocně a 73 tisíc kohoutů a slepic ve velkochovných halách stejné firmy poblíž orlickoústeckého Kosořína. To je nejnižší číslo na světě, komentovala garantka oboru strategická komunikace Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Denisa Hejlová pro Český rozhlas průzkum agentury CVVM, podle nějž důvěřuje současné vládě premiéra Petra Fialy pouhých 17 procent lidí. V Plzni byla zatčena padesátiletá cizinka pro podezření, že v záchvatu agrese mrštila svým pejskem, pražským krysaříkem, o zeď a zabila ho; v případě prokázání viny jí hrozí šestileté vězení. Po čtyřleté opravě a miliardě utracených korun byla opět kompletně zprovozněna budova vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Cenu o nejužitečnějšího idiota české politiky získal v hlasování posluchačů podcastu Kecy a politika europoslanec za ODS a šéf nedávno zaniklé „Skupiny přátelství mezi EU a Čínou“ Jan Zahradil. Byl jsem dlouhý čas trestním soudcem, soudil jsem různé násilníky, zloděje, lupiče i vrahy, a nikdy jsem na svoji adresu nedostal tolik urážlivých, nenávistných a výhrůžných projevů jako teď, popsal předseda Ústavního soudu Josef Baxa veřejnoprávní televizi rostoucí vlnu nenávisti, která zasypala Ústavní soud poté, co většina jeho členů odsouhlasila legalitu vládního zpomalení růstu důchodů a špičky opozičního hnutí ANO je za to obvinily z „rozhodnutí proti lidu této země“. Průmyslová výroba v Česku se v roce 2023 snížila o 0,4 procenta, spočítal Český statistický úřad. Loňský rok bylo na Zemi poprvé v průměru o více než 1,5 stupně Celsia tepleji než v době před průmyslovou revolucí, oznámila meteorologická služba Evropské unie Copernicus s připomenutím, že hranice 1,5 stupně je podle vědců zlomová a po jejím trvalém překročení už nelze zabránit nejhorším důsledkům změny klimatu. V Centru volného času v Hrádku na Třinecku ukončili měsíční neúspěšné pátrání po dvěma svědky zahlédnutém černém pavoukovi o velikosti mužské dlaně dům se školní družinou se opět otevřel veřejnosti. [email protected]