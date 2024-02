Roztomilí zabijáci na TikToku

Časopis The Economist přinesl znepokojivý text se silnou úvodní větou: „Prabowo Subianto dříve rozbíjel lebky, nyní drtí parket.“ Je o situaci v Indonésii, kde má Subianto šanci vyhrát ve volbách, ačkoli jej tíží temná minulost. Jako velitel zásahových jednotek za diktátora Suharta prý v osmdesátých letech schválil zvěrstva ve Východním Timoru. The Economist píše: „Sociální média zaplavila videa, na nichž tento podsaditý bývalý generál strašlivě tančí. Mladým uživatelům internetu, kteří většinou neznají jeho minulost ani se o ni nezajímají, připadají roztomilá. Nejde přitom o zanedbatelnou výhodu. Více než polovina z 204 milionů indonéských voličů jsou mileniálové nebo mladší a pan Prabowo je u nich obzvláště populární.“

Situace v Indonésii zřejmě české veřejnosti příliš srdce nerozbuší (byť by měla), ale vlivu sociálních sítí by pozornost věnovat mohla. Jistě, mluví a píše se o něm často, nicméně v Česku se stále málo debatuje o tom, kolika lidem stačí veselá videa z TikToku či Instagramu, aby si na základě nich formovali klíčová stanoviska. A že je to problém zejména u mladších lidí.

Často se zmiňuje problém seniorů a řetězových e-mailů, ve kterých se šíří různé dezinformace a konspirační teorie. Mnohdy se u referování o e-mailech dodává lehce s posměchem, že senioři skočí na kdeco. Ale imunní nejsou ani nejmladší generace, byť si myslí, že ano.