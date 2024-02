Nejočekávanější filmy roku 2024

Dvě stě osmnáct. Tolik filmů – dokumentárních i hraných, archivních i současných – se objeví letos v tuzemských kinech. Jak se v nich neztratit? Loni programem zamíchala stávka v Hollywoodu, když distributoři odložili premiéry několika velkofilmů včetně pokračování sci-fi Duna a se zpožděním se k divákům dostaly i některé artové tituly jako Chudáčci. Letošek už žádné výjimečné události z hlediska distribuce hollywoodských filmů nekomplikují. Rok v kinech tak bude plný pokračování s různými číslovkami a návratů k osvědčeným značkám od Planety opic po Krotitele duchů. Debutovat coby sólo režisér bude ale i veterán americké nezávislé scény Ethan Coen. Životopisné snímky o hudebníkovi Bobu Marleym a zpěvačce Amy Winehouse znovu rozvíří debatu o tom, jak točit nebo netočit o skutečných slavných. Možnosti české komedie bude dál testovat se svým třetím filmem Jiří Havelka. A široké publikum bude mít po půl století možnost ocenit a objevit genialitu a humor kostýmní návrhářky a scenáristky Ester Krumbachové. Přinášíme výběr nejočekávanějších filmů tohoto roku.

Vražda ing. Čerta (Ester Krumbachová, 1970, 14. 2.) Národní filmový archiv pokračuje s digitalizací „zlatého fondu“ československé kinematografie. Letos přišla řada na film, který svoji reputaci zásadního díla získával postupně, ale o to výraznější teď je – režijní debut Ester Krumbachové. Na kousavé satiře na vztahy a genderové stereotypy se ani v nejmenším nepodepsal čas. Přední scénografce, kostýmní návrhářce, výtvarnici a klíčové osobnosti nové vlny se povedl castingový kousek, když do hlavních rolí obsadila komediální hvězdy Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka. Pěstěná, inteligentní singl čtyřicátnice občas zatouží po společnosti muže. Když jí jednoho dne zavolá kamarád z mládí Ing. Bohouš Čert, pozve ho na opulentní večeři. K jejímu překvapení se místo kdysi štíhlého muže v jejím bytě zjeví oplácaný, nevycválaný, poživačný a drzý sobec. Žena mu ale vše odpouští, protože doufá, že ji jednou požádá o ruku. Pořekadlo, že láska prochází žaludkem, ve fantazii Krumbachové nabere nečekaný směr, kde jí postupně dochází trpělivost, on okusuje nožičky od stolku a zásadní roli hraje magický pytel rozinek. Snímek je díky multitalentu Krumbachové a vizuálnímu pojetí podobně skvostný jako chody, které servíruje.

Bob Marley: One Love (Reinaldo Marcus Green, 15. 2.) Dozvuky obrovského komerčního úspěchu Bohemian Rhapsody – životopisného snímku o kapele Queen – před šesti lety budou slyšet i letos. Další na řadu ze známých světových hudebníků přišel jamajský muzikant a jeden z pionýrů žánru reggae. Snímek produkuje jeho syn Ziggy a sleduje zpěvákovu kariéru od začátků do jeho smrti v roce 1981 v šestatřiceti letech. Film nevynechá ani incident z roku 1976, kdy členové gangu zranili v Marleyho jamajském domě jeho ženu a manažera a zpěvák se odstěhoval do bezpečnější Británie, která ale nebyla na černošského hudebníka a jeho styl hudby v té době příliš zvědavá. V hlavní roli Kingsley Ben-Adir.

Sucho (Bohdan Sláma, 15. 2) / Konec světa (Bohdan Sláma, 19. 9.) Nejdřív Sucho, pak Konec světa. Letos přijdou do kin hned dva filmy Bohdana Slámy. Sucho zasazené na současný český venkov je příběhem dvou znepřátelených sousedů, farmářů z odlišnými světonázory i přístupy k zemědělství a krajině. Do jejich rozepří vstoupí téměř shakespearovský motiv zamilovaných potomků. V rolích soupeřících patriarchů Martin Pechlát a Marek Daniel. V roli jejich dětí Tomáš Sean Pšenička a Dorota Šlajerová. Druhým filmem se Sláma naopak vrací do československé minulosti. Zatímco v Krajině ve stínu zkoumal osudy pohraniční vsi za německé okupace, Konec světa se odehrává v roce 1968, po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Sláma střet malých, osobních a velkých dějin i jejich výzev a paradoxů sleduje na vztahu dědy Igora, syna ruských šlechticů, a jeho devítiletého vnuka Tondy.

Zimní prázdniny (The Holdovers, Alexander Payne, 22. 2.) Po šesti letech se vrací s novým snímkem režisér Alexander Payne (Bokovka, O Schmidtovi, Děti moje). Vypravěč komorních vztahových příběhů se nechal inspirovat klasickými dramaty sedmdesátých let jako Love Story a téměř dokonale evokuje jejich pomalou, melancholickou atmosféru i styl. Přes Vánoce zůstanou v prázdném kampusu elitní chlapecké školy osamocený, ze studentů frustrovaný učitel antické historie (Paul Giamatti), jeho talentovaný, ale problémový student, kterého si rodiče nevyzvedli, a černošská kuchařka se srdcem zlomeným smrtí syna ve Vietnamu. Nesourodé trio, z něhož každý v sobě skrývá bolestivé tajemství, si vytvoří alternativní svátky a jeden druhému nabídnou alespoň zlomek útěchy. Hořkosladká komedie o nepravděpodobných poutech lidí, kteří nemají kam jít.