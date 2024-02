Knižní tipy

Kafkův strýc na motocyklu

Miloš Doležal publicisticky soustavně ohledává zejména naši temnou minulost v padesátých letech v čele s martyrským příběhem faráře Josefa Toufara. Jeho nová kniha zabírá delší časové období. Je věnovaná židovským příběhům z Vysočiny a přilehlých krajů napříč 19. a 20. stoletím. V posledních letech o nich psal do měsíčníku Roš chodeš, teď je v rozšířené podobě shrnul do jednoho tematického svazku vybaveného bohatou, většinou neznámou obrazovou dokumentací, kterou nalezl během průzkumu archivů. Některá jména jsou obecně známá. Spisovatel Ota Pavel, který závěr života trávil na chatě na Želivce, či německy píšící literární pár manželů Urzidilových; Gertrude se jako rodačka z Golčova Jeníkova po smrti svého světoznámého muže Johannese do telefonu ohlašovala větou, již si autor vypůjčil i do titulu knihy: „Haló, tady nikdo není, jen já.“ V publikaci se často objevuje i jméno jejich přítele Franze Kafky, týká se ho i pozoruhodný příběh jeho strýce, venkovského lékaře z Třešti Siegfrieda Löwyho. Snímek z roku 1914, na kterém mu tři neteře pomáhají roztlačit motocykl, až bolí: všechny tři byly třicet let po vzniku fotografie zavražděny nacisty včetně Kafkovy milované sestry Ottly. Ano, i tahle Doležalova kniha je v jádru hořká.

Jan H. Vitvar