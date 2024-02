Charta taky oblbovala?

Sankcionovat Maďarsko za to, že nechce pouštět nevládky do škol, aby tam oblbovaly malé děti, že si můžou vybrat, jestli jsou chlapeček, nebo holčička, to je špatně, a pak se nám to takhle vrací.“ Těmito slovy vysvětlil minulý týden místopředseda ODS a lídr koalice Spolu do letošních eurovoleb Alexandr Vondra v České televizi, jak se dívá na spor Viktora Orbána a 26 států Evropské unie. Spor minulý týden vrcholil a šlo v něm opravdu o hodně: o uvolnění 50 miliard eur pro Ukrajinu, která pod tíhou války ekonomicky kolabuje a bez velké pomoci se neobejde.

Maďarský autokrat, v poslední době nepokrytě hájící zájmy Putinova Ruska, nakonec tlaku EU ustoupil a s pomocí Ukrajině souhlasil. To je tedy ze stolu. Ovšem jak vyplývá i z Vondrovy reakce, zůstává na něm otázka, co z unijní perspektivy dělat dál s Orbánovým přiškrcováním maďarské svobody.