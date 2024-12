Stále hladoví po informacích

Nabídli jsme vám například sérii textů a podcastů z velké reportážní cesty po předvolebních Spojených státech od Jiřího Soboty a Barbory Chaloupkové. Takhle rozsáhlou zahraniční cestu jsme neměli minimálně deset let. Jako každý rok jsme připravili několik velkých textů z Ukrajiny, před evropskými volbami jsme vydali sérii reportáží z různých míst našeho kontinentu. Tomáš Lindner opět cestoval po Německu a ukazoval sousední zemi vyrovnávající se s politickou i ekonomickou krizí. Byli jsme i v terénu na Slovensku, když po střelbě skončil v nemocnici premiér Robert Fico. Do Gruzie vyrazil Ondřej Kundra, když se tam sváděl zápas o nezávislost země na Rusku. Další exkluzivní materiály ze světa přinesly texty z The Atlantic, Die Zeit či Gazety Wyborczy.