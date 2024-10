Jak mi 4950 kilometrů dlouhá cesta na východ Ukrajiny a zpět pomohla pochopit Evropu

Týdenní cesta bude jedním z nejpozoruhodnějších a nejsilnějších zážitků mého života. V jistých ohledech definující, přinášející spoustu otázek, ale i odpovědí. V době míru by člověk podobnou cestu autem podstupoval těžko. Zaletěl by do Kyjeva či do Charkova a pak dojel kousek autem či vlakem. Nekonečná pouť po silnicích ale umožňuje zemi opravdu prožít a vidět zblízka její proměny. Čas poskytuje prostor k promýšlení a mnohdy i k procítění všeho, co jsem právě viděl a slyšel.