Rozhodujte o svém těle a sexualitě

Bavíme se o začátku devadesátých let, takže možná nebudu mít přesná slova, ale to, že jsem si svým tělem mohla vydělat peníze, pro mě představovalo důkaz, že mi patří. Tím jsem nad ním opět získala kontrolu. To, co prodáváte, je vaše. Předtím jsem se pohybovala na velmi špatně placených pozicích. A ženy obecně podstupují sexuální práci ve chvíli, kdy žádná jiná dobře placená práce není dostupná. Velmi rychle jsem si přišla na slušné peníze, protože to byla pro mladou ženu ta nejlépe placená práce. Současně ještě nehrozily vážné opletačky s policií. Bylo to v časech před internetem, jemuž ve Francii předcházel Minitel a právě na něm se ženy jako já – a bylo nás opravdu hodně – poměrně bezpečně domlouvaly se svými klienty. Když to shrnu, sexuální práce mi ukázala, že znásilnění mě nezničilo: stále patřím sama sobě a stále mohu o svém těle a o své sexualitě rozhodovat. Bylo to ale vlastně jen krátké období mého života a věnovala jsem se tomu příležitostně – dvakrát třikrát do měsíce