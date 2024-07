Rockový Ježíš z Paříže

Proč se trilogie o Vernonu Subutexovi stala tak úspěšnou, pro to má její autorka jedno vysvětlení. Bylo to poprvé, co se hlavním hrdinou jejích knih stal muž. A kritika ji najednou začala brát vážně: „Myslím, že kdyby hlavní postavou byla žena, bylo by moje dílo vnímáno mnohem méně jako portrét generace a více jako příběh ženy, která si zpackala život,“ zhodnotila francouzská spisovatelka Virginie Despentes před lety v rozhovoru pro The Guardian všeobecně nadšené přijetí trojice svých románů shodně nazvaných Život Vernona Subutexe jen s jiným pořadovým číslem.