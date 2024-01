Odchod Vohralíkové a Kolář bez kartičky: šance na lepší fungování týmu

Když autor těchto řádků náhodou potkal před dvěma týdny na debatě k dezinformacím v pražském divadle Vzlet kancléřku prezidenta republiky Janu Vohralíkovou, nepůsobila jako někdo, kdo by měl brzy ve své funkci skončit: v předsálí mluvila o tom, jaké personální změny se jí v prezidentském týmu povedly, nebo debatovala, jaké akce by se daly na Hradě do budoucna pořádat. Možná, že se tyto plány splní, ona sama už u toho však každopádně nebude: minulý čtvrtek Hrad překvapivě oznámil, že Jana Vohralíková „z osobních důvodů“ odchází a na nejdůležitějším úřednickém místě po boku hlavy státu ji nahradí manažer a aktuálně ředitel politické organizace Aspen Institut Milan Vašina.

Z neformálních rozhovorů s lidmi kolem prezidenta vyplývá, že Vohralíkové pravděpodobně zlomilo vaz to, že si v prezidentské kanceláři začala až příliš uzurpovat moc. Postupně donutila k odchodu většinu Pavlových spolupracovníků z předvolební kampaně, přičemž prezidenta, který nerad řeší personální spory, prý přemlouvala k jejich vyhazovu s argumentem, že jsou nekompetentní. Postavila si také proti sobě některé své dřívější spojence, především prezidentova „přítele po boku“, diplomata a konzultanta Petra Koláře, který ji Pavlovi původně doporučil.

Kolář nikdy nechtěl být na Hradě zaměstnán ve standardní každodenní úřednické funkci, vyjednal si však dohodu o pracovní činnosti, která mu umožňovala mít kartičku opravňující ho kdykoli k volnému vstupu do střeženého areálu, tedy k prezidentovi. Vohralíková ho o ni, jak zjistil Radiožurnál, nedávno de facto připravila. Hrad nepodpořil jeho snahu požádat si o prověrku na seznamování s utajovanými skutečnostmi, v reakci na to poradce neprodloužil smlouvu a přišel tak o kartičku.