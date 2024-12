Události v kultuře

„Myslím to vážně a neříkej mi Shirley,“ je jedna z nejznámějších hlášek hollywoodské kinematografie osmdesátých let. V parodii na katastrofické filmy jako Dobrodružství Poseidonu a Letiště nazvané Připoutejte se, prosím! ji s kamennou tváří pronese Leslie Nielsen. Do té doby herec malých rolí, z něhož hit roku 1980 udělal hvězdu. Hvězdy udělal i ze scenáristicko-režijního tria David Zucker, Jim Abrahams a Jerry Zucker (jinak značka ZAZ). Snímek utržil v USA o 80 milionů víc, než stál, a ZAZ na něj navázali méně úspěšnou parodií na policejní seriály Police Squad! a kultovní Bláznivou střelou. Jim Abrahams minulý týden zemřel ve věku osmdesáti let a jeho nesporným odkazem je, že změnil tvář americké komedie.