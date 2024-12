Den s literaturou

S manželem se potkáváme před hotelem. Rychlé ubytování, nezbytná káva a před večerním programem ještě procházka na Olšanské hřbitovy. Couráme se mezi hroby opečovávanými i zanedbanými, slavných a neznámých a slavných, kteří za pár desítek let budou možná neznámí. Mnoha hrobových míst se už dávno zmocnil bující břečťan. Karolině Světlé někdo na náhrobek zavěsil nevkusný věneček potažený fialovou lesklou stuhou tak, že zakryl její jméno. Jméno je to jediné, co dříve slavným literátům zůstalo. O četbě jejich děl si jako pedagožka připravující budoucí učitele českého jazyka a literatury již dávno nedělám iluze. Pokračování výměny SMS s kolegou, který tipuje vítěze. Miluji naše slovní přestřelky, a posílám mu alespoň posměšné smajlíky; ví, že jsem vázána mlčenlivostí.