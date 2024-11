Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Konopí čistě jen k samoléčení užilo v posledním roce v Česku až 600 tisíc lidí nad 15 let. Nejčastěji to byli starší lidé nad 65 let. Objímání se s Putinem nepomůže. Někteří z vás ho objímají už dvacet let a věci se jen zhoršují. Myslí jen na války a nezmění se. Pouze tlak mu může stanovit hranice. Ukrajina potřebuje další zbraně, a ne podporu v rozhovorech. Doufáme, že Amerika bude silnější. Takovou Ameriku potřebuje Evropa. A silná Evropa je to, co Amerika potřebuje. Je to pouto mezi spojenci, kterého si musíme vážit a které se nesmí ztratit, řekl po zvolení Donalda Trumpa příštím americkým prezidentem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vrcholným představitelům Evropy na společném sum-mitu v Budapešti. Dostupnost a kvalita bydlení je v tuzemsku pátá nejhorší mezi státy Evropské unie. Z letošního Indexu prosperity a finančního zdraví vyplynulo, že v současnosti jsme tak na 23. místě mezi evropskou sedmadvacítkou, důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba. Zemřel i druhý ze dvou mladíků z Česka, kteří se zranili 29. října při jízdě na střeše soupravy vídeňského metra. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) podal na představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava trestní oznámení týkající se úniku odpadních vod a možného ohrožení životního prostředí. Česká národní banka zhoršila výhled hospodářského růstu pro letošní i příští rok. Nejnovější makroekonomická prognóza předpokládá letos zvýšení hrubého domácího produktu o jedno procento a příští rok o 2,4 procenta, srpnová predikce počítala letos s růstem 1,2 procenta a příští rok 2,8 procenta. Vyšší je i odhad inflace. Potkal jsem se několikrát s Vaňkovou ohledně postoupení smluv. Šlo o 1,2 milionu korun, tuto částku jsem jí předal, řekl před brněnským soudem rozplétajícím korupci při udělování zdejších městských bytů jeden ze stíhaných Pavel Hubálek o současné primátorce Markétě Vaňkové (ODS) s tím, že šlo o úplatek. V kauze manipulací s přidělováním městských nebytových prostor jsou obžalovaní čtyři lidé, státní zástupkyně jim klade za vinu podplácení a podvod, obžalovaným hrozí několik let vězení. Vaňková je politickou spojenkyní současného ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Obžaloba i obhajoba navrhly její výslech, soud bude pokračovat 12. prosince. Kosterní pozůstatky nejméně tří mamutů a nástroje jejich lovců ze starší doby kamenné našli nečekaně archeologové při výzkumu nedaleko centra Brna v okolí Vídeňské, Polní a Vojtovy ulice. Unikátní je zejména množství nalezených kostí i skladba materiálu. Naše pozornost se upnula na místo, kde se mezi hroby zachovala větší, mladšími zásahy neporušená plocha. Záhy se pod našimi špachtlemi začaly objevovat rozpadající se zvířecí kosti. Odkryli jsme dvě mamutí lopatky, fragment stehenní kosti, neúplné sobí paroží, které bylo prokazatelně kdysi řezáno člověkem, opodál další kost, tentokrát holenní, a nedaleko i několik kamenných artefaktů. Takový nález uprostřed města mezi zástavbou byl naprosto neuvěřitelný, okomentovala objev vedoucí výzkumu Lenka Sedláčková. Francouzský tisk složil komplimenty fotbalistům Brestu za výhru 2:1 na Spartě ve 4. kole Ligy mistrů. Nováček prestižní soutěže z Bretaně je v polovině ligové fáze na čtvrtém místě tabulky, což listy označují za „evropský epos“, „velký příběh“ či „neuvěřitelnou cestu“.