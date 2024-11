Slováci v Česku: Dokud je tam Fico, nevrátíme se 

Málokdy se dá pointa celého příběhu shrnout v jedné větě tak dobře, jako to za nás udělal slovenský kandidát na prezidentský úřad Ivan Korčok. Ten letos v březnu během předvolební kampaně (kterou pak do vítězného konce dotáhl jeho soupeř Peter Pellegrini) v Praze řekl svým krajanům tohle: „Slovenské talenty dnes budují Českou republiku. Z hlediska Slováka je mi to líto.“ Slovenské „talenty“ se už dávno zabydlely a fungují v neziskovém, soukromém nebo třeba kulturním sektoru. Pak jsou tu ale i ti, kdo chtějí pracovat přímo pro český stát – jejich rodná země o ně nemá zájem, a oni se tedy rozhodli „sloužit“ jinde. Tady jsou příběhy tří z nich.