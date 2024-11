Nejlepší je Instagram

Proč zrovna Instagram? „Možná proto, že to tam je nejjednodušší. Je tam shrnuto to nejdůležitější, stačí se podívat. U článku trvá delší dobu, než se dočtete k tomu podstatnému,“ říká Daniela. Při pohledu na zpracování jednotlivých tvůrců informačního obsahu či účtů médií je jasné, co má na mysli (viz článek na stranách 30 až 33). Stručnost a rychlost skutečně hrají ve prospěch sítí. Její spolužačka Lucie z druhého konce třídy přidává druhou složku: „Na Instagramu informace přijímáme, i když nechceme. Takhle fungují algoritmy. Otevřete aplikaci, chcete napsat kámošům, ale skočí na vás zpráva. Tak ji zpracujete a jdete si dělat svoje věci.“