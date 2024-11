Méně novinářů, více influencerů

Sedmnáctiletá studentka gymnázia Ema Zoe chvilku přemítá, proč vlastně pro informace chodí na Instagram. „Asi proto, že to je aplikace, kterou používám nejčastěji,“ říká po chvilce a uvažuje dál: „Je jednoduché je tam sledovat. To je asi ono, ta jednoduchost.“ Ve svém hledáčku má nejčastěji instagramové účty zpravodajských stanic ČT24 a BBC. V mobilu má stažené i jejich aplikace, aby měla možnost si případně přečíst celý článek. Naposledy se jí to stalo před necelým týdnem, kdy z Instagramu zamířila do aplikace britské veřejnoprávní stanice přečíst si o republikánských primárkách ve Spojených státech. Nebylo by jednodušší pravidelně navštěvovat rovnou aplikaci BBC? „Na Instagramu najdu mix věcí. Nejsou tam jenom zprávy, které obecně nebývají pozitivní. Přečtu si, co se děje, a pak se podívám na nějakou blbost,“ vysvětluje.