A co když?

Po desetitisících let pozvolného vývoje ale v době nepoměrně kratší přišly překotné a stále bouřlivější změny – průmyslová revoluce, stěhování do měst, železnice a vynález elektřiny, rozpad širší rodiny, ženská emancipace a vynález antikoncepce, globalizace, rozpad nukleární rodiny, internet, sociální sítě a vyspělé komunikační technologie, to všechno během nějakých 200 let. Po životě v kmenech a tlupách či širších rodinách, které svým členům poskytovaly objetí, bezpečí a záchrannou síť v případě životních nezdarů výměnou za dodržování jistých pravidel a sociálních konvencí, máme dříve neslýchané individuální svobody, lidská práva, naprostou nezávislost a možnost uspokojit veškeré potřeby včetně sexu bez fyzické přítomnosti jiného člověka; zdá se to být mnohem méně zavazující a komplikované.