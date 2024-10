Opravdu nemá Kalousek šanci?

To, že Miroslav Kalousek založí stranu, bere většina pozorovatelů jako fakt. Počká blíž k volbám, aby měl efekt nového projektu co největší dopad. Pochopitelně se může stát ledacos, ale i jeho vystoupení z TOP 09 naznačuje, že se do toho pustí. I proto několik týdnů běží dohady, jestli má, či nemá šanci uspět. Politolog Roman Chytilek Blesku například řekl, že v době, kdy Kalousek ještě působil v politice, „počet jeho odpůrců převyšoval jeho příznivce zhruba čtyřikrát“. A dodal: „Proto by měl pečlivě zvažovat, zda vůbec existuje šance, že se současná nespokojenost části pravicových voličů přelije ve volbu strany, v jejímž čele by stál.“ Je pravda, že před lety bychom těžko hledali méně populárního politika. Je to ale opravdu konečná?