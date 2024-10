Koalice s ANO je nepředstavitelná 

Určitě zajímavá zkušenost je, jak rychle se věci mohou měnit. Nejen z politického hlediska, pro mě i z toho lidského. Vím, že politika je na jedné straně pragmatická, obsahová, ale, a to ukazuje tahle krize, také do ní zasahují emoce. Ze strany Pirátů byly po odvolání Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj opravdu intenzivní, z kolegiální diskuse to někdy sklouzávalo do urážek. To pro mě bylo překvapivé.