Násilí není odchylka

Zvolení Donalda Trumpa, brexit, výhra tyranie Bašára Asada v syrské válce, hrůzy páchané džihádisty z Islámského státu. Rok 2016 byl propad, ale kdo si počátkem roku 2017 nalistoval tehdy nově vydanou knihu Age of Anger. A History of the Present (Věk hněvu. Dějiny přítomnosti) od indického esejisty Pankádže Mišry, mohl dojít k jedinému závěru: že bude hůř. A bylo…